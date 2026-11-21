Підкорив мільйони у Європі: культовий роман про стосунки та «редфлеги» нарешті в Україні!

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Світовий бестселер «Тариф на чекання» вже незабаром вийде друком українською мовою. Видавництво «BOOKSETTER» у партнерстві з 1+1 media анонсувало вихід твору німецької письменниці Ільдіко фон Кюрті. У світі він розійшовся накладом у два мільйони! А в 2001 році роман екранізували. За сюжетом, 30-річна Кора після зустрічі з чоловіком своєї мрії чекає на його телефонний дзвінок. Через самоіронію, гумор і впізнавані життєві ситуації, авторка порушує теми стосунків, самооцінки, суспільних очікувань і прийняття себе. Новий видавничий проєкт «BOOKSETTER» випускатиме літературу різних жанрів українських та іноземних авторів. І хоче зацікавити книгами навіть тих, хто раніше не вважав себе активним читачем. Деталі — в ТСН.