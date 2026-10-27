Підрив «Північних потоків»: військову таємницю відхилили! Суд продовжить процес над українцем

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Вищий земельний суд Гамбурга відхилив клопотання про закриття справи українського військовослужбовця Сергія Кузнєцова, якого в Німеччині звинувачують у причетності до підриву газогонів "Північний потік". Захист наполягав на зупиненні провадження, адже Кузнєцов як військовий не має права розголошувати державну таємницю навіть для власного захисту, а також вказував на загрозу з боку російських спецслужб. Однак німецька Феміда ці аргументи відкинула та вирішила продовжувати процес.

Чому судді проігнорували заяви колишніх командирів українця, як поводиться сам обвинувачений після 14 місяців повної ізоляції та чому засідання викликало такий резонанс – дивіться в ексклюзивному репортажі журналістки ТСН Наталії Фібріг.