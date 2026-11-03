Підземна школа стала пасткою: шокуючі деталі удару надважкою бомбою по Комишувасі

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Кількість загиблих у Комишувасі на Запоріжжні зросла до 33 людей, ще понад 40 вважаються зниклими безвісти. Ворог скинув тритонну авіабомбу на підземну школу, де діяв центр життєстійкості та укриття для цивільних. Удар стався саме в момент, коли жителі селища отримували гуманітарну та медичну допомогу й свіжий хліб. Коли поліцейські та волонтери кинулися діставати поранених із-під багатотонних бетонних завалів, російські військові цинічно спрямували на місце трагедії дрони-камікадзе. Через постійні атаки з повітря важку техніку підігнати неможливо – надзвичайники розбирають руїни ледь не вручну. Серед загиблих – рятувальники, поліцейські та дружина очільника громади. За життя поранених у лікарнях борються медики: серед постраждалих молода дівчина з критичними опіками та поранений рятувальник ДСНС, який потрапив під повторний удар. В області оголошено триденну жалобу. Ексклюзивні кадри перших хвилин після вибуху та деталі рятувальн