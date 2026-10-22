Підземний контрнаступ «Хартії»: війська прорвалися на 15 км у тил ворога під Куп’янськом

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Сили оборони України під командуванням 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» та за участю інших підрозділів провели унікальну операцію «Велес» на Куп’янському напрямку. Бійці пройшли понад 15 км підземними комунікаціями в тил росіян, зірвавши їхні плани використати газові шляхопроводи для проходу до Куп’янська. Завдяки синхронним діям під землею, на поверхні та використанню безпілотників ворога заскочили зненацька, знищивши понад 100 окупантів та взявши у полон понад ніж 30 російських військових.