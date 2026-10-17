Пік захворюваності ще попереду! Українців атакує новий грип?!

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Перші випадки грипу лабораторно підтверджені в Україні. І це, кажуть лікарі, зарано для епідеміологічного сезону. Медики прогнозують, що він буде значно важчим за торішній. Окрім того, будуть циркулювати нові мутовані варіанти грипу. Через це ВООЗ рекомендувала кардинально оновити вакцини. Коли ліки можна чекати в Україні? Та яка нині ситуація з поширенням грипу? Деталі в ефірі ТСН розповів Микола Ганіч.