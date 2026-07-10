Пішла на фронт у 19, потрапила під обстріл, сама наклала собі турнікет, зараз у лікарні! Історія медикині Каріни

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Каріна пішла до війська медикинею, коли їй було лише 19 років. Тепер рятувальна операція знадобилася їй самій. Санітарка стабілізаційного пункту у Запоріжжі потрапила під підступний приліт ворожої "Молнії". Попри тяжкі поранення, дівчина не розгубилася і сама наклала собі турнікети. Проте ворожі уламки завдали значної шкоди легеням та печінці. Наразі Каріна у тяжкому стані перебуває в одній з лікарень Дніпра. Трагедія сталася лише за кілька днів до її омріяної поїздки додому, де на неї чекали рідні. Докладніше про стан дівчини та її боротьбу за життя розповість кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.