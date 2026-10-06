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ТСН у соціальних мережах

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Пішов за посилкою і потрапив у пекло: ворог вдарив двома "Шахедами" по пошті в Синельниковому

Пішов за посилкою і потрапив у пекло: ворог вдарив двома "Шахедами" по пошті в Синельниковому

Пішов за посилкою і потрапив у пекло: ворог вдарив двома "Шахедами" по пошті в Синельниковому

15-річний Максим пішов забрати посилку, коли ворог підступно спрямував два дрони-камікадзе просто у поштове відділення в Синельниковому на Дніпропетровщині. Тієї миті загинуло троє людей, двоє з яких – майже однолітки хлопця. Максим дивом зумів виповзти на вулицю з палаючої будівлі із розірваною артерією та тяжкими переломами.

Понад п'ять діб у комі, апарат штучного дихання, понад три літри перелитої крові та п'ять надскладних операцій – лікарі буквально по частинках збирали розтрощені кістки хлопця. Попереду ще щонайменше 10 операцій і тривала реабілітація за кордоном, але Максим уже посміхається крізь бинти й ділиться своєю великою мрією. Неймовірна історія сили духу та боротьби за життя – у сюжеті журналістки ТСН Анастасії Невірної.

Дата публікації
Кількість переглядів
11

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