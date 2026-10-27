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ТСН у соціальних мережах

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Після "уколів краси" – ботулізм і реанімація! Видадки вже в трьох областях!

Після "уколів краси" – ботулізм і реанімація! Видадки вже в трьох областях!

Після "уколів краси" – ботулізм і реанімація! Видадки вже в трьох областях!

Хотіла позбутися зморшок, а опинилася в реанімації між життям і смертю. В Україні зафіксовано одразу три випадки небезпечного ятрогенного ботулізму після звичайних "уколів краси" – у Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях. Замість очікуваного ефекту пацієнтки отримали порушення мовлення, параліч м'язів і проблеми з диханням.

Чому популярна ботулінотерапія перетворюється на смертельну пастку? Як підроблені препарати, порушення температурного режиму та фахівці без медичної освіти калічать людей? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич дізнавалася моторошні деталі історій постраждалих і з'ясувала, як перевірити препарат та захистити себе перед походом до кабінету косметолога.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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