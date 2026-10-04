Північний міст знову під ударом! Дрон влучив просто серед машин! Термінове попередження СБУ

Реклама

Ворожі дрони знову завдали удару по Північному мосту в Києві — це вже друга атака на переправу за останні два дні. Влучання сталося просто серед цивільних автомобілів. У зв'язку з появою у мережі кадрів удару СБУ вкотре суворо застерігає: публікація наслідків обстрілів та роботи ППО карається законом і допомагає ворогу коригувати вогонь. Крім того: масовані удари по Сумах, Харківщині, Чернігівщині, півдню та Дніпру, а також великий спецрепортаж ТСН про енергетичну стійкість столиці перед зимою — як Київ захищає котельні, водоканал і ТЕЦ від нових російських атак.