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ТСН у соціальних мережах

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Північний міст знову під ударом! Дрон влучив просто серед машин! Термінове попередження СБУ

Північний міст знову під ударом! Дрон влучив просто серед машин! Термінове попередження СБУ

Північний міст знову під ударом! Дрон влучив просто серед машин! Термінове попередження СБУ

Ворожі дрони знову завдали удару по Північному мосту в Києві — це вже друга атака на переправу за останні два дні. Влучання сталося просто серед цивільних автомобілів. У зв'язку з появою у мережі кадрів удару СБУ вкотре суворо застерігає: публікація наслідків обстрілів та роботи ППО карається законом і допомагає ворогу коригувати вогонь. Крім того: масовані удари по Сумах, Харківщині, Чернігівщині, півдню та Дніпру, а також великий спецрепортаж ТСН про енергетичну стійкість столиці перед зимою — як Київ захищає котельні, водоканал і ТЕЦ від нових російських атак.    

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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