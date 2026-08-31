Півтонна бомба на Слов’янськ та удари по Київщині! Анапа у вогні | ТСН 14:00 31 серпня

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Новини України та світу станом на 14 дня понеділка, 31 серпня 2026 року, в огляді ТСН.

- Хвиля за хвилею росіяни запускають по Україні свої безпілотники. Тривоги у столиці та області тривають одна за одною. Уранці на Київщині вже четверо постраждалих, повідомили в ОВА.

- Уранці ворог скинув півтонну авіабомбу на багатоповерхівку у Слов’янську. Поранені чотири людини, пошкоджено понад 30 будинків.

- На Київщині сьогодні попрощаються з Тарасом Дідичем. Голова Дмитрівської громади загинув, коли допомагав долати наслідки влучань у складські приміщення в селі Мила.

- На Херсонщині різко зросла кількість охочих евакуюватися не лише з прифронтових територій, а й із самого обласного центру.

- Затримали агентку ФСБ, яка коригувала російські обстріли по енергетичній та критичній інфраструктурі Черкащини й Полтавщини.

- У російській Анапі червоний від пожежі горизонт: через займання, які почалися в очеретяних плавнях, і сильний вітер стихія вже впритул наблизилася до житлових будинків росіян.

- Уже понад 900 загиблих унаслідок повені на кордоні між Непалом і Тибетом. Тисячі людей досі шукають, серед них і українців.

- Українські поліцейські разом із колегами з Казахстану та Албанії провели спецоперацію проти наркокартелю «Хімпром».

- Спеціально обладнані машини поліції «Фантом» тепер патрулюють у Києві: просто в потоці фіксуватимуть порушення та документуватимуть їх.

- Стерта історія козацької еліти. Якою вона була насправді — можна побачити у козелецькому маєтку Покорщина на Чернігівщині.

- Інспектор Лелека: свій позаштатний інспектор з’явився у Мукачівському прикордонному загоні.

- Перший тиждень вересня в Україні розпочнеться по-літньому тепло.