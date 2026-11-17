По 2 доби без води та їжі: як українські піхотинці виживали 10 місяців у підземних тунелях

Реклама

Майже рік у замкнутому просторі під землею: бійці 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" провели надскладну ротацію та без втрат вийшли з позицій на Запорізькому напрямку після 10 місяців оборони. Щоб вижити під безперервними ударами артилерії та ворожих FPV-дронів, захисники вручну вирили цілу мережу підземних "лисячих нір". Як це – жити без зв'язку, спати на мішках, днями чекати на їжу й воду та що допомогло бійцям непомітно вийти в тил – дивіться в репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.