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ТСН у соціальних мережах

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14

По 4 доби без світла! Зниклий мільярд на енергоспоруди! Нове бронювання | ТСН 20:00 13 листопада

По 4 доби без світла! Зниклий мільярд на енергоспоруди! Нове бронювання | ТСН 20:00 13 листопада

По 4 доби без світла! Зниклий мільярд на енергоспоруди! Нове бронювання | ТСН 20:00 13 листопада

Новини України та світу станом на 20.00 п'ятниці, 13 листопада 2026 року в огляді ТСН.

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ТСН дякує 2-му батальйону 428-го полку безпілотних систем "Тінь". Зима вже дуже близько і воїнам треба до неї підготувати своїх залізних коней – пікапи, а також дрони – придбати усе необхідне для ремонту. Тому кожні 10, 20 чи 100 гривень донату – і наші герої зможуть оснастити автівки та безпілотники до сезону. А це означає – бути більш захищеними. Дякуємо!

Посилання на банку:

https://next.privat24.ua/send/knrli

Номер картки:

5168752160312545

Також на відео є QR-код.

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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