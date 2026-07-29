Почалось! В Криму згадують українську після прильотів дронів

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Рязань, Перм, Ростовщина, Брянщина, а також тимчасово окуповані Крим і частина Донецької області. Така широка географія роботи Сил оборони України минулої ночі та ранку. Уражені склад Вайлдберіз, нафтопереробні заводи, склади з дронами та морські катери. Очевидці подій від побаченого то починають рюмсати, то раптово переходять... на українську мову! Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак не дасть збрехати.