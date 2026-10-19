ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
6

Подолали "дорогу смерті", але застрягли в бюрократії: трагічна історія родини з Донеччини

Подолали "дорогу смерті", але застрягли в бюрократії: трагічна історія родини з Донеччини

Подолали "дорогу смерті", але застрягли в бюрократії: трагічна історія родини з Донеччини

Вони дивом вирвалися з-під шквального вогню на Донеччині та здолали справжню "дорогу смерті", втративши найближчу людину. Проте найважче випробування чекало на родину вже в умовно безпечному місці: довести факт загибелі та отримати офіційну довідку виявилося психологічно складніше, ніж вижити під обстрілами. Чому бюрократична система створює нездоланні перепони для людей, які щойно пройшли крізь пекло війни? Вражаюча історія порятунку, болю та боротьби за справедливість – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Валентини Доброти.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie