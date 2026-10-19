Подолали "дорогу смерті", але застрягли в бюрократії: трагічна історія родини з Донеччини

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Вони дивом вирвалися з-під шквального вогню на Донеччині та здолали справжню "дорогу смерті", втративши найближчу людину. Проте найважче випробування чекало на родину вже в умовно безпечному місці: довести факт загибелі та отримати офіційну довідку виявилося психологічно складніше, ніж вижити під обстрілами. Чому бюрократична система створює нездоланні перепони для людей, які щойно пройшли крізь пекло війни? Вражаюча історія порятунку, болю та боротьби за справедливість – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Валентини Доброти.