ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
4

Погано працюєш — відтискайся! Що насправді коїться всередині шахрайських офісів?

Погано працюєш — відтискайся! Що насправді коїться всередині шахрайських офісів?

Погано працюєш — відтискайся! Що насправді коїться всередині шахрайських офісів?

Від п’яти до десяти років за ґратами можуть провести працівники підпільних колцентрів: парламент ухвалив закон, який істотно посилює кримінальну відповідальність за участь у роботі шахрайських «офісів». Схема проста — виманювання заощаджень у довірливих громадян під виглядом банківської безпеки чи інвестицій. Заради швидкого заробітку в такі структури наймаються тисячі українців, здебільшого студенти та підлітки. Проте про внутрішню кухню афер працівники мовчать навіть у родинному колі. Кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку на умовах повної анонімності вдалося поспілкуватися з колишнім співробітником такого «офісу» — усі шокуючі деталі дивіться просто зараз.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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