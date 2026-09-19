Погано працюєш — відтискайся! Що насправді коїться всередині шахрайських офісів?

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Від п’яти до десяти років за ґратами можуть провести працівники підпільних колцентрів: парламент ухвалив закон, який істотно посилює кримінальну відповідальність за участь у роботі шахрайських «офісів». Схема проста — виманювання заощаджень у довірливих громадян під виглядом банківської безпеки чи інвестицій. Заради швидкого заробітку в такі структури наймаються тисячі українців, здебільшого студенти та підлітки. Проте про внутрішню кухню афер працівники мовчать навіть у родинному колі. Кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку на умовах повної анонімності вдалося поспілкуватися з колишнім співробітником такого «офісу» — усі шокуючі деталі дивіться просто зараз.