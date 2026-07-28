Похорон Грема, який зібрав всіх лідерів Світу! Деталі зустрічі Зеленського і Трампа перед заходами

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Президент України вже прибув до Сполучених Штатів, де на нього чекає зустріч із Дональдом Трампом. Уже стали відомі подробиці цих переговорів. Стартувала вона о 16-тій 30 за Києвом, без преси. Як зазначив Володимир Зеленський, на перемовах пріоритет номер один — це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Згодом президент України разом з американським колегою відвідає похорон сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема і вшанує його від імені нашої держави. І саме біля місця прощання із сенатором Ґремом перебуває власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.