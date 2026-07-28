ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
82

Похорон Грема, який зібрав всіх лідерів Світу! Деталі зустрічі Зеленського і Трампа перед заходами

Похорон Грема, який зібрав всіх лідерів Світу! Деталі зустрічі Зеленського і Трампа перед заходами

Похорон Грема, який зібрав всіх лідерів Світу! Деталі зустрічі Зеленського і Трампа перед заходами

Президент України вже прибув до Сполучених Штатів, де на нього чекає зустріч із Дональдом Трампом. Уже стали відомі подробиці цих переговорів. Стартувала вона о 16-тій 30 за Києвом, без преси. Як зазначив Володимир Зеленський, на перемовах пріоритет номер один — це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Згодом президент України разом з американським колегою відвідає похорон сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема і вшанує його від імені нашої держави. І саме біля місця прощання із сенатором Ґремом перебуває власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.

Дата публікації
Кількість переглядів
82

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie