Поляки здивували! Вийшли за українців! Чому зволікають з ППО?! | ТСН 12:00 10 серпня

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Дивіться ТСН о 12.00 від 10 серпня 2026 року:

- Нічний терор. Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі і скільки ворожих цілей вдалося збити нашим силам ППО?

- 15 людей поранені внаслідок авіаударів у Сумах. Вночі росіяни скинули 5 керованих авіабомб, одна з яких впала на приватне дворище та знищила дім.

- У Березівській громаді на Сумщині внаслідок влучання безпілотника загинули 19-тирічна дівчина та чоловік.

- Працюватимуть швидше, а виробництво зроблять дешевшим — видання «Атлантік» розповіло, чого побоюються виробники Patriot щодо України та чому зволікають із ліцензією.

- До 14 збільшилася кількість потерпілих від атаки на Одещину 9 серпня

- Троє людей залишаються у лікарнях після атаки росіян на Павлоград на Дніпропетровщині. Надвечір суботи росіяни атакували центр міста безпілотниками.

- Росіяни нарощують виробництво ракет та намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні тероризуючи цивільних, — заступник начальника ГУР Вадим Скібицький.

- У Татарстані від світанку гудуть безпілотники. Під удар потрапив один із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії росії.

- Сховатися не вийде! Бійці «Сталевого кордону» показали, як знищують окупантів на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

- Вийшли проти насильства щодо українців: напередодні у Польщі відбулися масові акції на підтримку наших співгромадян.

- Більше мільйона людей змушені тікати від великої води у Китаї. Схід країни накрив нещадний тайфун «Дельфін».

- На велосипеді — голяка! У Берліні провели незвичайний заїзд: кілька сотень людей проїхалися містом у чому мати народила!