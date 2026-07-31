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ТСН у соціальних мережах

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Полювання на балістику: Андрій Цаплієнко про роботу Patriot, нестачу ракет та удар РФ по Польщі

Полювання на балістику: Андрій Цаплієнко про роботу Patriot, нестачу ракет та удар РФ по Польщі

Полювання на балістику: Андрій Цаплієнко про роботу Patriot, нестачу ракет та удар РФ по Польщі

Чому Україна повинна отримати право на власне виробництво ракет до систем Patriot та чи загрожує нам постійний дефіцит озброєння? Військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко напередодні Дня Повітряних сил поспілкувався з командуванням та на власні очі побачив роботу західних систем ППО. Обговорюємо ефективність ракет PAC-3 проти російської балістики, наслідки ударів по Криворіжжю, світовий дефіцит боєприпасів через конфлікт на Близькому Сході та загадковий інцидент із ракетою Х-101, що залетіла на територію Польщі.    

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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