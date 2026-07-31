Полювання на балістику: Андрій Цаплієнко про роботу Patriot, нестачу ракет та удар РФ по Польщі

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Чому Україна повинна отримати право на власне виробництво ракет до систем Patriot та чи загрожує нам постійний дефіцит озброєння? Військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко напередодні Дня Повітряних сил поспілкувався з командуванням та на власні очі побачив роботу західних систем ППО. Обговорюємо ефективність ракет PAC-3 проти російської балістики, наслідки ударів по Криворіжжю, світовий дефіцит боєприпасів через конфлікт на Близькому Сході та загадковий інцидент із ракетою Х-101, що залетіла на територію Польщі.