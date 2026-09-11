Польський політик зняв на відео, як нищить молотом пам'ятник УПА

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Скандальний євродепутат і лідер партії "Конфедерація польської корони" Ґжеґож Браун опублікував у соцмережі X відео, на якому він за допомогою молота руйнує пам'ятник УПА у селищі Бялисток Люблінського воєводства Польщі. Політик заявив, що цей обеліск нібито ображає пам'ять жертв і має бути демонтований. Польська поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтями про наругу над місцем поховання, пошкодження майна та злочин на ґрунті національної ненависті. В МВС запевнили, що винуватці не уникнуть покарання.