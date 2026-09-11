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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
10

Польський політик зняв на відео, як нищить молотом пам'ятник УПА

Польський політик зняв на відео, як нищить молотом пам'ятник УПА

Польський політик зняв на відео, як нищить молотом пам'ятник УПА

Скандальний євродепутат і лідер партії "Конфедерація польської корони" Ґжеґож Браун опублікував у соцмережі X відео, на якому він за допомогою молота руйнує пам'ятник УПА у селищі Бялисток Люблінського воєводства Польщі. Політик заявив, що цей обеліск нібито ображає пам'ять жертв і має бути демонтований. Польська поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтями про наругу над місцем поховання, пошкодження майна та злочин на ґрунті національної ненависті. В МВС запевнили, що винуватці не уникнуть покарання.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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