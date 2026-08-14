Полиці магазинів пустіють? Вся правда про дефіцит та нові цінники через російські атаки!

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Масовані атаки ворога на логістичні центри та склади великих торгових мереж спровокували хвилю тривоги серед українців. Чи справді нам загрожує дефіцит основних продуктів, як радикально зміниться вартість кошика покупця через ускладнену логістику та які категорії товарів наразі перебувають у зоні найбільшого ризику? Виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська в інтерв'ю в ефірі "1+1" розставляє всі крапки над "і" щодо майбутнього українського рітейлу та продовольчої безпеки країни.