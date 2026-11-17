Понад 1000 ракет для ППО та мільярди євро! Підсумки "Рамштайну" та допомога ЄС

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Масштабні новини з Брюсселя: союзники оголосили про новий рівень підтримки України на засіданні у форматі "Рамштайн" та зустрічах у межах ЄС. Велика Британія виділяє пакет на 240 мільйонів фунтів стерлінгів, який включає понад тисячу ракет малої дальності для протиповітряної оборони, пускові установки та радари. Німеччина надає сотні мільйонів доларів на закупівлю систем озброєння, зокрема ракет для Patriot, а також підтверджує постачання IRIS-T, безпілотників та боєприпасів для винищувачів F-16. Водночас Євросоюз перерахував новий транш на 1,7 млрд євро на посилення оборони й закупівлю дронів, а партнери виділили 70 млн євро на розмінування українських територій. Кореспондентки ТСН Наталія Фібріг та Олена Гущик розповідають про всі головні домовленості, нові вимоги Москви та реакцію європейських дипломатів.