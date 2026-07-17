Поранений воїн закликав повернути Федорова на посаду міністра оборони

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Поранений захисник України перед операцією записав емоційне відео. Він закликав до поновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Боєць заявив, що воював за Україну і не раз опинявся на межі життя та смерті. Військовий повідомив, що невдовзі на нього чекає планова операція, і висловив сподівання, що після наркозу, коли він відкриє очі, Федорова вже буде поновлено на посаді. В іншому разі, за словами захисника, усе, за що він воював, може виявитися марним.