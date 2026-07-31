Порошенко та незаконні паркани: як елітні маєтки в Козині блокують доступ до води

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Береги річки Козинка під Києвом заблоковані елітними парканами, попри пряму вимогу закону про вільний доступ до води. Ветеран війни та активіст Олександр Шевцов розпочав боротьбу проти незаконних забудов, серед яких – ділянка біля маєтку п'ятого президента України Петра Порошенка. Чи вдасться активісту створити правовий прецедент і змусити посадовців знести перешкоди, дивіться у сюжеті журналіста ТСН Олександра Романюка.