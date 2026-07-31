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ТСН у соціальних мережах

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Порошенко та незаконні паркани: як елітні маєтки в Козині блокують доступ до води

Порошенко та незаконні паркани: як елітні маєтки в Козині блокують доступ до води

Порошенко та незаконні паркани: як елітні маєтки в Козині блокують доступ до води

Береги річки Козинка під Києвом заблоковані елітними парканами, попри пряму вимогу закону про вільний доступ до води. Ветеран війни та активіст Олександр Шевцов розпочав боротьбу проти незаконних забудов, серед яких – ділянка біля маєтку п'ятого президента України Петра Порошенка. Чи вдасться активісту створити правовий прецедент і змусити посадовців знести перешкоди, дивіться у сюжеті журналіста ТСН Олександра Романюка.  

Дата публікації
Кількість переглядів
20

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