Порожні крісла, які не можна займати! Зворушлива акція до Дня зниклих безвісти

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Вільне місце в театрі для тих, кого чекають: уже завтра, 30 серпня, весь світ та Україна відзначатимуть Міжнародний день зниклих безвісти. Фундація ведучої «1+1» Катерини Осадчої разом із митцями започаткувала зворушливу ініціативу — залишати в глядацьких залах порожнє крісло для тих, кого вважають зниклими безвісти, як символ надії та очікування повернення додому. Більше розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.