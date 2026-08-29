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ТСН у соціальних мережах

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Порожні крісла, які не можна займати! Зворушлива акція до Дня зниклих безвісти

Порожні крісла, які не можна займати! Зворушлива акція до Дня зниклих безвісти

Порожні крісла, які не можна займати! Зворушлива акція до Дня зниклих безвісти

Вільне місце в театрі для тих, кого чекають: уже завтра, 30 серпня, весь світ та Україна відзначатимуть Міжнародний день зниклих безвісти. Фундація ведучої «1+1» Катерини Осадчої разом із митцями започаткувала зворушливу ініціативу — залишати в глядацьких залах порожнє крісло для тих, кого вважають зниклими безвісти, як символ надії та очікування повернення додому. Більше розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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