Послухайте, як заговорив Трамп після зустрічі з Путіним! Фінал переговорів у ЄС

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Юридично зобов'язувальні гарантії безпеки для України, можливе розміщення європейських військ за підтримки США та 90 мільярдів євро допомоги до кінця 2027 року — про це заявили лідери України, Німеччини, Франції та Великої Британії за підсумками саміту «Коаліції охочих» у Берліні. Гарантії мають діяти після припинення вогню й передбачати конкретні дії союзників у разі нового нападу Росії. Водночас європейські лідери наполягають: жодних мирних домовленостей без України та Європи. До Берліна також приїхали представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а сам американський президент несподівано долучився до зустрічі телефоном. Детальніше про перебіг саміту — Наталія Фібріг.