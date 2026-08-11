Постраждалі в Києві і загиблі в Запоріжжі! ТСН в епіцентрах влучань

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Одна людина постраждала внаслідок балістичного удару по столиці. Влучання зафіксували на території дитячої лікарні. Там утворилося дві вирви, було пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Діти та медики під час атаки перебували в укритті, тому на території лікарні ніхто не постраждав. Поруч з лікарнею від ранку працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Запоріжжя також оговтується після пекельної ночі. Ворог вдарив по місту північнокорейською балістикою, «цирконами» та КАБами. 6 людей загинули, кількість поранених збільшилася до 20-ти. На місці обстрілу працювала кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова. В Інституті вивчення війни провели нове дослідження, в якому з'ясували - очільник кремля нині користується гострим дефіцитом ракет до систем Петріот в Україні. Тож Путін не піде на переговори, доки може безкарно бити по Києву, та і іншим містам України.