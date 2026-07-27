Потап і Настя відреагували на запитання про Київ заявою, яка викликала неоднозначну реакцію

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Під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 Потап і Настя Каменських відповіли на запитання, коли знову виступлять у Києві. Втім, замість конкретної відповіді артисти почали жартувати. Потап заявив, що повернеться, "коли в Києві метро буде по 8 гривень", а Каменських запропонувала влаштувати концертний тур станціями метро. Продюсер також пожартував про виступ на НСК "Олімпійський", де всі квитки нібито коштуватимуть 8 гривень.