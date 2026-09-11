Потрясіння для Кремля: ЄС і Україна створюють мегаальянс дронів! Новий план переговорів на осінь

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Історичний день у Брюсселі: Україна та Європейський Союз офіційно запустили спільний Альянс дронів, об'єднуючи найкращі інновації та масштаби виробництва проти російської агресії. Поки Єврокомісія остаточно затверджує виділення понад 6 мільярдів євро на ППО та шукає шляхи термінового надання ракет для Patriot за новою схемою обміну, у Вашингтоні розгортається інтрига довкола переговорного треку. Чи можлива тристороння зустріч Україна-США-РФ восени, про що Зеленський говоритиме з Трампом у Нью-Йорку, та які таємні пропозиції озвучують розвідки? Дивіться включення кореспондентів ТСН і ексклюзивні подробиці з Брюсселя, Парижа та дипломатичних кулуарів.