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ТСН у соціальних мережах

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Потрясіння для Кремля: ЄС і Україна створюють мегаальянс дронів! Новий план переговорів на осінь

Потрясіння для Кремля: ЄС і Україна створюють мегаальянс дронів! Новий план переговорів на осінь

Потрясіння для Кремля: ЄС і Україна створюють мегаальянс дронів! Новий план переговорів на осінь

Історичний день у Брюсселі: Україна та Європейський Союз офіційно запустили спільний Альянс дронів, об'єднуючи найкращі інновації та масштаби виробництва проти російської агресії. Поки Єврокомісія остаточно затверджує виділення понад 6 мільярдів євро на ППО та шукає шляхи термінового надання ракет для Patriot за новою схемою обміну, у Вашингтоні розгортається інтрига довкола переговорного треку. Чи можлива тристороння зустріч Україна-США-РФ восени, про що Зеленський говоритиме з Трампом у Нью-Йорку, та які таємні пропозиції озвучують розвідки? Дивіться включення кореспондентів ТСН і ексклюзивні подробиці з Брюсселя, Парижа та дипломатичних кулуарів.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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