Повернула палац прадіда через 100 років! Як самостійно відновити родовід до 10-го коліна

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Кріпаки чи заможна шляхта, репресовані повстанці чи пособники радянських катів? За кожним українцем стоїть щонайменше 10 поколінь і понад тисяча прямих предків, чиї долі переплетені у справжній детектив. Киянка Яніна Алєєва 10 років боролася за спадщину свого роду, віднайшла в розсекречених архівах СБУ фотографію засланого до Казахстану прадіда й створила прецедент для України – викупила та рятує від руйнації 120-річний родинний маєток-палац. А лікар Тарас Мединський склав родовід на 554 особи, відшукав родичів в Австралії та підтвердив документами факти аж до 1736 року. Сьогодні українські сховища оцифрували мільйони документів: метричні книги православних, католиків та юдеїв (серед яких записи про народження Тараса Шевченка, Казимира Малевича й Голди Меєр), переписи, сповідальні відомості та справи репресованих. Як за кілька кліків почати пошуки свого коріння просто з дому, в яких архівах шукати зниклі сліди родини та як розплутати "скелети в шафі" – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Ірини Маркевич.