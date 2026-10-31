Повне відео: олешківці заїжджають до України! Сльози радості в прямому ефірі ТСН!

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750 мешканців окупованих Олешок нарешті вдома! Після років голоду, мінних пасток та нещадного «сафарі на людей», коли ворожі дрони полювали на кожного цивільного, вдалося провести безпрецедентну гуманітарну місію. Домовленість про коридор стала можливою завдяки складним міжнародним переговорам України, США та залученості першої леді США. Дивіться у записі прямого ефіру ТСН перші хвилини зустрічі врятованих на кордоні, щемливі сльози рідних та вражаючі свідчення тих, хто пережив окупаційне пекло.