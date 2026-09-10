Працівниця Lavina Mall показала наслідки рішення ТРЦ працювати під час «жовтих» тривог

Реклама

Працівниця ТРЦ Lavina Mall Вікторія Хиля публічно звернулася до адміністрації комплексу через рішення продовжувати роботу під час оголошення жовтого рівня повітряної тривоги. Вона наголосила, що персонал змушений залишатися на робочих місцях під час вибухів та атак дронів, та заявила про відсутність нормального укриття. Хиля заявила, що пріоритетом для керівництва залишається прибуток, а не безпека людей. До свого допису авторка додала відео з вибухами та наляканими людьми біля ТРЦ, закликавши захистити працівників до того, як станеться непоправне.