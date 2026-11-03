Правда про Олешки: як вирвалися з блокади, що насправді в окупації та де тепер ці люди

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Майже 800 людей вдалося евакуювати з окупованих Олешок на Херсонщині під час гуманітарної місії. Люди, які роками виживали у блокаді під щоденними обстрілами, без зв'язку, нормальної їжі та води, нарешті повернулися на вільну українську землю. Оператор ТСН Ілля Шинкаренко став одним із небагатьох представників українських медіа, який ризикнув вирушити на окуповані території, аби зафільмувати унікальні кадри порятунку. В ефірі ТСН – ексклюзивні історії врятованих родин: як долали 40 кілометрів замінованими шляхами пішки з немовлям на руках, як харчувалися однією ложкою каші на день, ховали українські паспорти та плакали, коли нарешті почули рідну мову. Подробиці повернення, сльози зустрічі з рідними та свідчення очевидців дивіться у нашому спеціальному репортажі.