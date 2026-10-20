Прем'єра МУР! Як створювали мюзикл "Грай, Марку" про українського олігарха Чикаленка

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Після шаленого успіху вистав "Ти [Романтика]" та "Ребелія" творче об'єднання МУР презентувало у Києві свій третій масштабний проєкт – мюзикл "Грай, Марку!". Прем'єру планували в Дніпрі, проте через безпекову ситуацію показ довелося перенести: постановка спершу побувала в Черкасах та Білій Церкві, і лише тепер зібрала переповнену столичну залу. Цього разу у центрі сюжету – постать Євгена Чикаленка, заможного мецената, якого сьогодні назвали б олігархом. Саме його фінанси та віра дали поштовх виходу перших українськомовних газет, книг, театру та заклали фундамент Української Народної Республіки. Проте автори показують Чикаленка не ідеальним героєм, а живою людиною, яка робила помилки, переживала фатальні почуття до племінниці власної дружини та бачила, як руйнується справа всього життя. Як готувалися до ролей за кулісами, чому акторів клеїли на суперклей, через що замість прохання вимкнути телефони глядачів попереджають про постріли та як народжувалося це диво під час війни – дивіться в репортажі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.