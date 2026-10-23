Пряме включення ТСН з обміну! Унікальні кадри! 270 українців удома!

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Головна новина дня! Після тривалої паузи відбувся масштабний обмін військовополоненими у форматі 270 на 270. Додому повертаються 261 військовий та 9 цивільних українців — серед них нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, воїни ВМС, ЗСУ, ДШВ, а також найбільша група бійців «Азова» від червня 2022 року.

Справжнє диво цього обміну — п’ятеро захисників, яких довгий час вважали загиблими під час кривавого російського теракту в Оленівці. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна наживо з місця події ділиться першими емоціями, ексклюзивними кадрами повернення та першими розмовами наших героїв із рідними. Дивіться подробиці просто зараз!