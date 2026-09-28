Пряме влучання: люди в пастці! Кадри з атакованих Києва, Хароква, Дніпра

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Росія завдала масованих ударів по містах України. У середмісті Києва ворожий дрон поцілив у будівлю президії Національної академії наук України – спалахнула масштабна пожежа, люди намагалися вилізти через вікна, аби врятуватися. За годину ворог повторно вдарив по медичному центру неподалік. Водночас у Дніпрі посеред робочого дня окупанти поцілили в бізнес-центр, заблокувавши майже пів сотні людей. У Харкові російський снаряд зруйнував перекриття житлової багатоповерхівки на Салтівці, десятки людей поранені, серед них діти. Також під ударами опинилися Київщина, Одеса та об'єкт "Укрзалізниці" в Запоріжжі. Усі подробиці з місць подій дивіться у репортажах кореспондентів ТСН.