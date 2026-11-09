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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
17

Пряме влучання у будинок! Трагедія у Дніпрі! Чоловік загинув під завалами власної оселі

Пряме влучання у будинок! Трагедія у Дніпрі! Чоловік загинув під завалами власної оселі

Пряме влучання у будинок! Трагедія у Дніпрі! Чоловік загинув під завалами власної оселі

Важкі вихідні для Дніпра: ворог цілив по енергетиці. Також безпілотники та Бандеролі летіли по заводах, складах, вдарили по автотранспортному підприємству. Під ударом знову опинився і приватний сектор. Кілька будинків повністю зруйновані, десяток пошкоджені. Під руїнами власного дому загинув чоловік, ще троє людей поранені. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже більше.  

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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