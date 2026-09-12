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ТСН у соціальних мережах

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Пряме влучання у висотку та терор заправок: наслідки нічної атаки на Одесу, Київ та Запоріжжя

Пряме влучання у висотку та терор заправок: наслідки нічної атаки на Одесу, Київ та Запоріжжя

Пряме влучання у висотку та терор заправок: наслідки нічної атаки на Одесу, Київ та Запоріжжя

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по регіонах України, застосувавши балістику, крилаті ракети та ударні дрони. В Одесі ракета влучила у багатоповерхівку в курортній Аркадії, зруйнувавши верхні поверхи, а на Одещині пошкоджено готельний комплекс і житлові будинки – десятки людей постраждали. Трагічні наслідки зафіксовано також у Запоріжжі, на Київщині, у Кривому Розі та Херсоні, ідеться в ТСН. Водночас окупанти розгортають нову хвилю терору: цілеспрямовані удари реактивними безпілотниками по автозаправних станціях у Києві та на важливих трасах у регіонах. Експерти аналізують мету цих атак та безпекові заходи, а "Укрзалізниця" тимчасово змінює сполучення із Сумами через постійні загрози. Усі деталі та коментарі свідків – дивіться у відео.    

Дата публікації
Кількість переглядів
18

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