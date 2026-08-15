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ТСН у соціальних мережах

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Про що кричать митці у 2026-му році: ексклюзив з "Тисячовесни"

Про що кричать митці у 2026-му році: ексклюзив з "Тисячовесни"

Про що кричать митці у 2026-му році: ексклюзив з "Тисячовесни"

Перший в Україні 4-мільярдний пітчинг національної ініціативи з підтримки української культури "Тисячовесна" триває в Івано-Франківську. Цього тижня експерти переглянули більшість із 1200 проектів-фіналістів. Це і дитяча анімація, документальні та ігрові фільми, і сучасна музика, виставки, перфоманси. Мета пітчингу — наповнити ринок якісним українським культурним продуктом. Адже досі 71% українців продовжують споживати російськомовний контент. Голова Громадської ради при Держкіно Олександр Борисенко в ефірі ТСН розповів деталі.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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