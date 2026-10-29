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ТСН у соціальних мережах

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Пробігли 8 км на протезах заради побратимів: як українців зустрічали в Португалії

Пробігли 8 км на протезах заради побратимів: як українців зустрічали в Португалії

Пробігли 8 км на протезах заради побратимів: як українців зустрічали в Португалії

Пробігти дистанцію заради побратимів і ще раз нагадати Європі про Україну. 2 українських захисників — ветеран Сергій Храпко та військовослужбовець Володимир Кальний — взяли участь у Лісабонському марафоні й подолали дистанцію 8 кілометрів. Для обох це був не просто забіг, а марафонська дипломатія: бігли заради побратимів, а ще збирали кошти для воїна Віктора Козлякова на реконструкцію обличчя після мінно-вибухової травми. Як українців зустрічали в Португалії, про що говорили з місцевою діаспорою і чому для них цей забіг став ще одним способом нагадати світові про війну в Україні? Говоримо з нашими гостями: Володимир Нечипорук — амбасадор благодійного фонду «Янко», та Сергій Храпко — ветеран, президент Iron Warriors.  

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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