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ТСН у соціальних мережах

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Пророчі слова афонського монаха й церковний батл в Успенському Соборі! Це треба бачити!

Пророчі слова афонського монаха й церковний батл в Успенському Соборі! Це треба бачити!

Пророчі слова афонського монаха й церковний батл в Успенському Соборі! Це треба бачити!

Маємо все-таки світлу новину про визначну подію в релігійному житті країни. У Києво-Печерській лаврі — одній із головних святинь православ’я — у пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба за участі братії афонського монастиря Есфігмен. Саме з цього монастиря майже тисячу років тому повернувся на рідну землю святий Антоній Печерський, викопав першу печеру і таким чином заснував лавру. Щоб побачити службу афонських ченців, а ще почути всесвітньо відомий візантійський спів — чоловіче багатоголосся — з’їхалися прочани з усієї України. Також вони змогли побачити і почути неймовірне змагання: спів українського та грецького дияконів. В якому стані зараз головний храм лаври і що афонський старець сказав про переможця у нинішній війні — вже знає наш Олександр Загородний.

Дата публікації
Кількість переглядів
86

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