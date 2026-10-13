Прорив у переговорах України з ЄС! Будапешт відступив, але з'явилася нова умова

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Історичний крок на шляху до Європейського Союзу: у Люксембурзі Україна та ЄС офіційно відкрили ще два переговорні кластери – щодо внутрішнього ринку та конкурентоспроможності. Загалом розблоковано вже 4 з 6 напрямків. Будапешт відмовився від заперечень після оновлення українського законодавства про права нацменшин та зміни уряду в Угорщині. Утім, попереду найскладніший виклик – аграрний сектор. У Брюсселі лунають пропозиції обмежити доступ української продукції до європейського ринку навіть після вступу, тоді як Київ закликає до рівноправного партнерства без дискримінаційних умов. Скільки триватиме шлях до членства та чому дипломати відкидають політичні поступки через війну – дивіться у матеріалі журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.