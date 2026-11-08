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ТСН у соціальних мережах

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Провал республіканців: чому Трамп посварився з Венсом, хто йде у відставку і що це все для України

Провал республіканців: чому Трамп посварився з Венсом, хто йде у відставку і що це все для України

Провал республіканців: чому Трамп посварився з Венсом, хто йде у відставку і що це все для України

Політичний землетрус у США: проміжні вибори до Конгресу завершилися нищівною поразкою республіканців. Демократична партія влаштувала справжнє «синє цунамі», відібравши в республіканців навіть їхні історичні фортеці на кшталт Техасу та здобувши більшість в обох палатах Конгресу – Палаті представників і Сенаті. Тепер Дональд Трамп ризикує провести другу половину терміну не просто «кульгавою», а абсолютно самотньою качкою: у Білому домі спалахнули внутрішні конфлікти між президентом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, чиновники готують заяви на відставку, а демократи готують масштабні розслідування – від блокування ракет PAC-3 та обмежень Starlink для України до тіньових контактів із посланцями Кремля. Що означає цей розгром для військової допомоги Києву, чи зможе Конгрес повернути фінансування та чому хвиля критики України з боку Трампа раптово вщухла – дивіться в ексклюзивному аналізі власкорки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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