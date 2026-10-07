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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
85

Прилуки: очевидці зняли перші секунди після удару! Загиблих усе більше

Прилуки: очевидці зняли перші секунди після удару! Загиблих усе більше

Прилуки: очевидці зняли перші секунди після удару! Загиблих усе більше

Уже 14 убитих росіянами в Прилуках на Чернігівщині: серед жертв — четверо дітей. І ці цифри не остаточні: на руїнах розтрощеної багатоповерхівки досі триває пошуково-рятувальна операція, адже під уламками ще можуть бути люди. По місту окупанти завдали масованого удару на світанку — попередньо шістьма крилатими ракетами Х-101. Одна з них ущент зруйнувала одразу два під'їзди житлового будинку. Пів сотні мешканців дістали поранення, з-поміж них — семеро дітей. Стан трьох ушпиталених медики оцінюють як тяжкий. На місці розгорнули оперативні штаби: родинам постраждалих надають психологічну допомогу та з'ясовують, скільки людей досі не виходять на зв'язок. Надзвичайникам уже вдалося врятувати 15 жителів, зокрема одну дитину.

Дата публікації
Кількість переглядів
85

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