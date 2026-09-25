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ТСН у соціальних мережах

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Прильот біля вокзалу та 3 висадки в дорозі! Екстремальна подорож потягом під загрозою ударів

Прильот біля вокзалу та 3 висадки в дорозі! Екстремальна подорож потягом під загрозою ударів

Прильот біля вокзалу та 3 висадки в дорозі! Екстремальна подорож потягом під загрозою ударів

Зупинка посеред поля, лісу чи на залізничному насипу: екстрена висадка пасажирів поїздів стала новою вимушеною реальністю через регулярні атаки російських безпілотників. Такі заходи безпеки не завжди комфортні, але рятують людські життя. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак вирушив потягом «Інтерсіті» з Києва до Харкова, щоб на власні очі побачити, як працює протокол порятунку під час тривог. Подорож розпочалася з ворожого удару неподалік столичного вокзалу, а вже за маршрутом поїзд тричі екстрено зупиняли через пряму загрозу ворожих БПЛА. Чи мають право пасажири відмовитися виходити з вагонів? Як діяти, коли ворожий дрон з'являється за лічені секунди, та як залізничники готуються рятувати людей у холодну пору року – дивіться в ексклюзивному репортажі ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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