Принц Гаррі і очільник Каліфорнії в Україні! З чим приїхали і що пообіцяли?

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Без оголошень і протокольної помпи! До Львова цього тижня - приїхали зразу два важливих гості: губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом - і принц Гаррі. Один - представляє економічного гіганта Сполучених Штатів. Інший - одну із найбільш упливових королівських родин світу! І що особливо цінно - вони приїхали не тільки зі словами підтримки. Що дало - відвідини очільником Каліфорнії оборонних підприємств Львівщини? І що пообіцяв пораненим українським бійцям - принц Гаррі - кореспондентка ТСН Наталя Ярмола розкаже.