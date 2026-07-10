“Приїжджали тітушки ділити землю”: кияни вже воюють за землі під своїми будинками?!

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Висотний будинок просто перед вікнами вашої багатоповерхівки, торговий центр, який затуляє світло, або парковка впритул до під'їздів. Чи можуть мешканці цьому запобігти? Виявляється, ще у 2015-му році Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу України, за якими земля навколо багатоквартирних будинків передається безплатно у власність їхнім мешканцям як співвласникам. Щоб тільки вони могли вирішувати, що і як робити на своїй прибудинковій території. Але в цій статті є одна норма: «Передається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». І цей порядок досі не розроблений. На запит ТСН у Міністерстві розвитку громад та територій відповіли: над ним ще працюють. А тим часом упродовж цих одинадцяти років, поки розробляють порядок, є ті, хто користується бюрократичною лазівкою і робить життя мешканців багатоповерхівок нестерпним. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко вивчив кілька скандальних ситуацій.