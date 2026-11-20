Пункт про Україну вилучили на вимогу США! Про що домовилися Трамп, Сі і Путін

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У китайському Шеньчжені завершилася зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, яку російська пропаганда поспішила охрестити «новою Ялтою». За підсумками саміту лідери підписали так звану «Декларацію до миру», що містить лише 4 узгоджені пункти – від нафти до ядерної зброї. Проте головна інтрига розгорнулася навколо таємничого 5-го пункту, що стосувався війни в Україні: його вилучили з фінального тексту на пряму вимогу Сполучених Штатів.

Чому США пішли на цей крок, про що Трамп говорив європейським лідерам одразу після вильоту з Китаю та чим саме був розлючений Путін під час переговорів? Всі деталі та аналіз залаштунків саміту дивіться у прямому включенні власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко з Вашингтона.