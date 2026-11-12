Путін хоче знищити Київ, Дніпро й Херсон! Чи змінять щось переговори зі США?

Реклама

Тиждень переговорів: Абу-Дабі, Москва, Дублін. Таким був маршрут американської делегації, та чи наблизився світ до перемир’я? Поки що на це нічого не вказує. Навпаки, президент Володимир Зеленський заявив, що має достовірну інформацію про те, як Путін ділився зі своїм оточенням планами знищити Київ, Дніпро, Херсон та інші українські міста. Та й після тристоронніх перемовин російська сторона відкинула можливість припинення ударів по енергетиці чи в акваторії Чорного моря. З іншого боку, помітні зміни в позиції Вашингтона — тепер у США начебто підтримують повернення Європи за стіл переговорів. Чи реально це і які ще підсумки має дипломатичне турне — розбиралася Олена Чернякова.