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ТСН у соціальних мережах

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Путін роздуває військо! Трамп захоплений українськими діп-страйками | ТСН 14:00 28 липня

Путін роздуває військо! Трамп захоплений українськими діп-страйками | ТСН 14:00 28 липня

Путін роздуває військо! Трамп захоплений українськими діп-страйками | ТСН 14:00 28 липня

Путін роздуває військо і ловить українські дрони в глибокому тилу. А Дональд Трамп захоплений українськими діп-страйками. Про все це — у випуску новин ТСН о 14.00 28 липня 2026 року.

- Четверо рятувальників поранені в Запорізькому районі: вони гасили займання на місці прильоту, коли ворог завдав повторного удару дроном.

- Четверо людей убиті, 19 поранені на Донеччині: росіяни дронами та авіабомбами атакували Дружківку, Привілля, Краматорськ, Слов’янськ та Райгородок.

- Окупанти від ранку гатять по Херсону з артилерії та атакують дронами: одна людина вбита, четверо поранені.

- Семеро дітей та 12 дорослих росіяни поранили на Сумщині минулої доби.

- Троє людей постраждали під час нічної атаки на Київ: цього разу окупанти запускали реактивні БПЛА із окупованого Донецька.

- «Генерал Черешня» стане «Приватним ППО»: українська компанія першою отримала ліцензію на створення систем протиповітряної оборони для захисту приватних об’єктів та критичної інфраструктури.

- Готовність президента «поступатися» чи «чути» має свої межі: що джерела, близькі до Володимира Зеленського, кажуть про майбутнє Федорова в Кабміні?

- Українські безпілотинки навідалися на Росію: в Удмуртії димом затягнуло нафтобазу державного значення, у Москві паралізовані летовища, на заводі під Москвою — пожежа.

- Генштаб підтвердив ураження складу російських БПЛА на тимчасово окупованій Луганщині та складів матеріально-технічних засобів і паливо-мастильних матеріалів у Криму.

- Лабораторія поруч із передовою: як прикордонники з підрозділу «Стрікс» автономно виробляють вибухівку для своїх потреб.

- Одразу чотири бойові броньовані машини російських окупантів за один виліт знищив льотчик 114-ї бригади тактичної авіації з позивним «OSСAR»: відео.

- Путін збільшує армію: очільник Кремля підписав другий за літо указ про розширення армійського штату.

- «Спеціальна воєнна операція» завершиться: що далі? Путін спробував віджартуватися про завершення війни.

- Четверта річниця теракту в Оленівці: в Україні вшановують пам’ять українців, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні.

- Жодного важкопораненого захисника, кому вдалося вижити під час теракту в Оленівці, не повернули з полону за останній рік, — представники громадської організації «Спільнота Оленівки».

- Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» повідомили про підозру за жорстоке поводження з побратимами.

- Поїхав перевірити бджіл на пасіці — потрапив під атаку ворожого дрона: на Сумщині евакуювали пораненого велосипедиста.

- Парасоля замість панамки: сьогодні у більшості областей України дощі та похолодання.

Дата публікації
Кількість переглядів
46

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