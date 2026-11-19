Путіна принизили в Китаї! Як тривають перемовини на трьох?

Реклама

Чудові стосунки із Сі - так висловився під час двосторонньої зустрічі з китайським візаві президент США Дональд Трамп. Зустріч Трампа із Cі Цзіньпіном тривала годину. Далі очікується тристоронній саміт уже і за участі лідера Росії Володимира Путіна. Трамп висловив оптимізм щодо того, що вона принесе конкретні результати. І анонсував, що планує обговорити припинення війни в Україні на тристоронній зустрічі із Путіним та Сі Цзіньпіном. Американський президент заявив, що Китай, нібито, також хоче завершення війни в Україні. Хоча це ставлять під сумніви експерти, з якими розмовляли в студії “1+1”. Рівень прийому російського очільника свідчить, що до нього не ставлять серйозно, Китаю вигідно, щоб Росія була від нього залежна. Тож чого варто очікувати від перемовин в Китаї - дивіться на відео.